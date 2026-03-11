[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Le ragioni del NO” a Manfredonia

“Le ragioni del NO”, se ne parlerà giovedì 12 marzo alle ore 18,30 all’auditorium “Serricchio” di palazzo Celestini. Organizzato dal Comitato Provinciale per il NO nel referendum costituzionale “sulla Giustizia”, insieme con il comitato cittadino. Il comitato provinciale raccoglie numerose e diverse sigle e associazioni del territorio e promuove una comprensione dei motivi all’origine dei motivi che inducono a votare NO alla proposta di modifica della Costituzione così come emerge dalla riforma proposta dall’attuale Governo.

Il giorno 12 saranno dunque relatori il presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Michele Galante; il professore ordinario di diritto Penale all’Università di Foggia, Giandomenico Salcuni; il segretario provinciale della Cigl, Gianni Palma; e il Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce. La cittadinanza è inviata a partecipare, in modo da poter maturare una consapevolezza maggiore per votare al referendum del 22 e 23 marzo.