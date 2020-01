Le principesse e le principessine del Carnevale di Manfredonia, come partecipare

L’edizione numero 67 del Carnevale di Manfredonia ha una simpatica novità: quest’anno oltre ad avere le sue principesse avrà anche le sue principessine. Ad ogni principessa del carnevale, infatti, si affiancherà una bimba nei vari appuntamenti e percorsi delle sfilate.

A contendersi il titolo di ‘più belle del carnevale’ saranno otto ragazze, durante la Gran Parata del 23 febbraio e della Notte Colorata del 29 febbraio, saranno valutate da una giuria tecnica. Fanciulle e bimbe indosseranno abiti disegnati e realizzati dalla stilista Arcangela Caputo e saranno coordinate dalla scuola di arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella.

La gara, che vede come sponsor unico la gioielleria di Giuseppe Cosentino, avrà quindi una vincitrice che sara’ annunciata l’1 marzo durante il Galà delle Premiazioni.

Alle selezioni per le principesse , in programma sabato 1 febbraio alle ore 18.00 presso la scuola My Dance (in Via Capparelli n. 56), si può prendere parte, previa prenotazione contattando il numero 347.0899916.