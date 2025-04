[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le previsioni meteo per la Festa della Liberazione in Italia

L’analisi del IlMeteo.it sul giorno della Liberazione, Venerdì 25 Aprile.



Stando ai dati attuali del Centro Europeo, il rischio più elevato di trovare precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, lo avremo al Nordest, specie sui rilievi del Triveneto e nelle aree a ridosso degli stessi, fin verso le alte pianure, nonché su buona parte del versante adriatico, dalla Romagna alla Puglia; nel pomeriggio, non sono da escludere dei fenomeni anche sul resto del Centro, ma specialmente lungo i rilievi appenninici e nelle zone più interne. Per il resto, non mancheranno generose occhiate di sole, ma con i cieli che potrebbero coprirsi da un momento all’altro.

Parola d’ordine: ombrello a portata di mano!