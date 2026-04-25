Le compagnie aeree del gruppo Lufthansa dicono addio al baglio a mano gratuito
Le compagnie aeree del gruppo Lufthansa dicono addio al baglio a mano gratuito
Dopo le nuove regole di Ryanair su check-in e imbarco bagagli, anche nel gruppo Lufthansa arriva una novità destinata a far discutere. Sui voli a corto e medio raggio arriva una tariffa base che non include più il classico bagaglio a mano in cabina, la “Economy Basic“.
La novità si chiamerà, appunto, “Economy Basic” e sarà disponibile gradualmente a partire dal 28 aprile, per voli dal 19 maggio. Chi sceglierà questa opzione potrà portare a bordo solo un oggetto personale di dimensioni ridotte, come una borsa da laptop o un piccolo zaino (massimo 40x30x15 cm), da sistemare sotto il sedile.
Per il classico trolley da cappelliera o per un bagaglio da stiva sarà, invece, necessario pagare un supplemento. La compagnia sottolinea che i servizi aggiuntivi potranno essere acquistati in modo flessibile, oppure si potrà optare per tariffe superiori con franchigie più ampie.
Oltre a Lufthansa, saranno interessate:
Swiss
Austrian Airlines
Brussels Airlines
Discover Airlines
Lufthansa City Airlines
Air Dolomiti