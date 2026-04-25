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Le compagnie aeree del gruppo Lufthansa dicono addio al baglio a mano gratuito

Redazione25 Aprile 2026
white and black Lufthansa airliner near vehicles
Photo by Nick Herasimenka on Unsplash
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Le compagnie aeree del gruppo Lufthansa dicono addio al baglio a mano gratuito

Dopo le nuove regole di Ryanair su check-in e imbarco bagagli, anche nel gruppo Lufthansa arriva una novità destinata a far discutere. Sui voli a corto e medio raggio arriva una tariffa base che non include più il classico bagaglio a mano in cabina, la “Economy Basic“.

La novità si chiamerà, appunto, “Economy Basic” e sarà disponibile gradualmente a partire dal 28 aprile, per voli dal 19 maggio. Chi sceglierà questa opzione potrà portare a bordo solo un oggetto personale di dimensioni ridotte, come una borsa da laptop o un piccolo zaino (massimo 40x30x15 cm), da sistemare sotto il sedile.

Per il classico trolley da cappelliera o per un bagaglio da stiva sarà, invece, necessario pagare un supplemento. La compagnia sottolinea che i servizi aggiuntivi potranno essere acquistati in modo flessibile, oppure si potrà optare per tariffe superiori con franchigie più ampie. 

Oltre a Lufthansa, saranno interessate:
Swiss
Austrian Airlines
Brussels Airlines
Discover Airlines
Lufthansa City Airlines
Air Dolomiti

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Redazione25 Aprile 2026