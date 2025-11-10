[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le buone pratiche ecologiche e le emergenze in Capitanata

Foggia, 12 novembre 2025, h 17.30 – Sala del Tribunale, Palazzo Dogana

In una società dai toni esasperati e muscolari, in un clima politico incandescente, tra crisi e conflitti, in cui si afferma una visione polarizzata ed estrema dei temi, e si va via via sdoganando ogni forma di aggressione, iniziando da quella verbale, ha ancora senso parlare di dialogo e di partecipazione?

A Foggia il 12 novembre si svolgerà un incontro pubblico nel quale la tematica ecologica e i connessi rischi (ed opportunità di sviluppo) che questa emergenza porta con sé verranno affrontati, con un occhio particolare sulla Capitanata.

Liniziativa è promossa dal Movimento Politico per lUnità (MPPU) della Puglia, insieme con altre associazioni del territorio (Sunuterra, Lipu, Associazione Mondo Nuovo, A Mano Libera), con il patrocinio della Provincia di Foggia ed alcuni Comuni.

LMPPU, fondato a Napoli nel 1996 da Chiara Lubich, è una diramazione del Movimento dei Focolari che punta a portare un nuovo stile di vita anche in campo civile, in economia e nella politica nella convinzione che il metodo, la via per raggiungere tale obiettivo siano quelli di diffondere la fraternità.

Lavorare per lunità, nel rispetto delle diversità, è ciò che di meglio si possa fare e corrisponde poi al fine stesso della politica: raggiungere il maggior bene comune che si possa sperare.

LMPPU promuove un processo partecipativo di cui la fraternità rappresenta la stella polare, mettendo in luce ciò che unisce, valorizzando le giuste distinzioni e loriginalità del contributo di ciascuno. Affrontando sfide cruciali quali le emergenze ecologico-ambientali, sarà fondamentale accantonare la partigianeria politica e privilegiare il dialogo sotto il faro del bene comune.

E non a caso questo evento ha luogo alla vigilia della competizione elettorale regionale: i promotori vogliono lanciare un preciso messaggio ed appello a coloro che si propongono per il ruolo di protagonisti nelle Istituzioni rappresentative regionali del prossimo quinquennio: un impegno serio teso a preservare, curare e sviluppare il nostro territorio e le persone, la biodiversità nel segno dellinteresse collettivo.

Auspichiamo la partecipazione di Amministratori, rappresentanti di Istituzioni e di Associazioni, e soprattutto dei cittadini, compresi quanti si candidano al governo regionale di qualsivoglia colore politico.

9 novembre 2025 MPPU Puglia