Laura Pausini: la decisione inaspettata su Sanremo 2026

La cantante Laura Pausini, fresca di un incontro istituzionale al Quirinale con il Presidente Sergio Mattarella, ha parlato apertamente del suo ruolo al prossimo Festival di Sanremo 2026, confermando che non andrà “per fare la protagonista”.

Ricevuta insieme ai cantanti e ai conduttori del Festival – un evento storico, in quanto è la prima volta che la delegazione sanremese viene accolta ufficialmente dal capo dello Stato – Pausini ha descritto con emozione l’importanza di questo momento per la musica italiana e per la sua carriera.

Nel corso dell’intervista rilasciata al programma La volta buona, la cantante romagnola ha sottolineato che, pur essendo co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, non vuole rubare la scena o sovrastare nessuno: il suo obiettivo è sostenere e accompagnare il direttore artistico e gli artisti in gara, senza protagonismi e con grande rispetto per la tradizione e per il pubblico.

Sanremo 2026: ruolo di Pausini e l’incontro al Quirinale

Il prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston, vedrà ancora una volta alla guida artistica Carlo Conti, con Laura Pausini come co-conduttrice di punta.

Venerdì 13 febbraio, prima della gara vera e propria, Pausini e Conti – insieme ai partecipanti e ai big in gara – sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, che ha voluto sottolineare come il Festival sia parte integrante della cultura italiana, un evento che accomuna milioni di spettatori e promuove la musica pop come elemento fondamentale del patrimonio nazionale.

Durante la stessa occasione, Pausini ha raccontato, con evidente emozione, alcuni aneddoti condivisi dal Presidente sulla sua infanzia e i suoi ricordi legati al Festival: Mattarella, infatti, ha affermato di ricordare perfettamente quando seguiva Sanremo da bambino, anni prima che diventasse il fenomeno televisivo e culturale che è oggi.

Proprio in questa cornice istituzionale, la cantante ha precisato che la sua presenza sul palco non sarà di “protagonista assoluta”. Secondo Pausini, il suo compito è arricchire la manifestazione con professionalità, rispetto e dedizione, evitando di oscurare il ruolo di Conti o delle performance degli artisti in gara.