Sanremo, Pucci ‘nudo’ scatena la polemica

La scena è pronta: Andrea Pucci sarà co-conduttore di una delle serate del Festival di Sanremo 2026. Ma non è stato l’annuncio formale o l’ufficialità a far discutere: la polemica si è accesa quando il comico ha annunciato la sua presenza con un’immagine su Instagram in cui appare completamente nudo, diretto, spiritoso ma provocatorio, con la didascalia “Sanremo… sto arrivando”.

Il gesto, lontano dalle consuete usanze promozionali degli artisti della kermesse, ha fatto esplodere una polemica politica di ampia portata. Il Partito Democratico (Pd) ha reagito con durezza, accusando Rai e governo di aver trasformato Sanremo in una sorta di “TeleMeloni”, cioè in un mezzo di propaganda percepita a favore della destra politica.

Tra social divisi, critiche feroci e difese dell’artista, il caso sta già dominando il dibattito mediatico in vista della rassegna canora che inizierà il 24 febbraio.

La polemica politica: “Sanremo è TeleMeloni?”

Secondo la nota diffusa dai parlamentari Pd della Commissione di Vigilanza Rai, la nomina di Pucci come co-conduttore — un volto noto del cabaret italiano — sarebbe un segno politico in un evento che dovrebbe rappresentare il servizio pubblico televisivo.

I dem hanno chiesto spiegazioni immediate ai vertici della Rai e al governo, sostenendo che l’inserimento di figure percepite come schierate politicamente (in questo caso ritenute vicine alla destra) rischi di trasformare Sanremo, simbolo della cultura popolare italiana, in un’arena di propaganda politica.

Nel loro comunicato si legge: “Anche Sanremo, come tutta la Rai, è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo” riferendosi anche a contenuti passati dei suoi spettacoli e post sui social che, secondo i critici, avrebbero travalicato il confine della satira.