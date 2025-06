Laura Maddaloni parla della chiusura di The Couple e su Helena Prestes e Javier Martinez…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Laura Maddaloni è stata la protagonista indiscussa della prima edizione di The Couple, lo spin-off del Grande Fratello condotto da Ilary Blasi sui teleschermi di Canale 5. La judoka ha parlato della sua esperienza televisiva in un’intervista a Lollo Magazine. La donna ha rotto il silenzio in merito alla chiusura anticipata del reality show per bassi ascolti. La sorella di Marco ha detto: “Quando me l’hanno comunicato penso di aver avuto una reazione simile ad una finale persa. Mi sono seduta, ho fissato il muro davanti a me e solo ripercorrendo velocemente il mio percorso, sono riuscita a riprendermi.” Laura Maddaloni ha poi aggiunto che le persone hanno bisogno di tempo per abituarsi a nuove idee e nuovi format, ritenendo che Berlusconi abbia voluto impostare una televisione più costruttiva e pulita.

Laura Maddaloni si candida per il Grande Fratello e poi elogia Javier Martinez e Helena Prestes

Intervistata da Lollo Magazine, Laura Maddaloni ha parlato anche del Grande Fratello, rivelando che le piacerebbe parteciparvi. La judoka ha affermato che un pensierino ce lo farebbe anche se prima chiederebbe un parare alle sue figlie. La donna ha quindi commentato Javier Martinez e Helena Prestes, finiti in questi giorni al centro del gossip per alcune voci di tradimento. L’ex concorrente di The Couple ha dichiarato di seguire gli Helevier sui social, dove trasmettono qualcosa di autentico. La sorella di Marco ha concluso: “Sono una coppia affiatata e vera a prescindere da quanto durerà. L’amore è tanto particolare, tanto sottile e delicato. Tutto può succedere, è bellissimo vedere qualcosa sgretolarsi e poi crearsi un impero, quindi tifo per loro.“