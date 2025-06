Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazione sulla coppia del Grande Fratello: “Sono autentici”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Laura Maddaloni è stata una delle protagoniste della prima edizione di The Couple, il reality show chiuso per bassi ascolti sui teleschermi di Canale 5. Proprio la donna ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine dove ha parlato della sua esperienza nel programma condotto da Ilary Blasi ed i suoi progetti per il futuro. La judoka ha riferito che le piacerebbe partecipare al Grande Fratello, dichiarando in questo modo: “un pensierino ce lo farei. Sta di fatto che sapere di lasciare le mie figlie un pò mi frena, anche se sono mancata solo poche settimane, ho avvertito che a loro è pesato. Dunque, farei scegliere proprio a loro”. Laura Maddaloni ha poi commentato Helena Prestes e Javier Martinez, che sono finiti al centro del gossip per via delle dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei. La judoka ha usato parole di stima nei confronti della coppia nata nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Laura Maddaloni commenta la storia tra Helena Prestes e Javier Martinez

Intervistata da Lollo Magazine, Laura Maddaloni ha espresso un suo pensiero su Helena Prestes e Javier Martinez, la coppia più chiacchierata del momento. L’ex concorrente di The Couple ha dichiarato le seguenti parole: “Seguendo i social, posso dire che trasmettono qualcosa di autentico. Sono una coppia affiatata e vera a prescindere da quanto durerà. L’amore è tanto particolare, tanto sottile e delicato. Tutto può succedere, è bellissimo vedere qualcosa sgretolarsi e poi crearsi un impero, quindi tifo per loro.” La donna non è l’unica che ha preso le difese di Helena Prestes. Anche Pierangelo Greco, ex concorrente di The Couple aveva dichiarato: “trovo molto sbagliato pubblicare le foto di qualcuno sui social senza il suo consenso. Non si fa“, facendo riferito a quanto fatto dall’ex fidanzato della modella brasiliana.