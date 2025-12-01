Spettacolo Italia

Laura Chiatti e Marco Bocci: è crisi?

Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi secondo Gente. La coppia arranca per far quadrare la relazione dopo 11 anni di matrimonio.

Fabrizio Della Corte1 Dicembre 2025
Laura Chiatti Marco Bocci
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il settimanale Gente, in edicola oggi, parla di una crisi matrimoniale in corso tra Laura Chiatti e Marco Bocci. La coppia, sposata dal 2014 e genitori di due figli, starebbe “arrancando, sempre più distante” per mantenere l’equilibrio familiare.

Undici anni insieme

Le voci di maretta non sono nuove: già in passato i due attori avevano affrontato momenti difficili. Bocci aveva rivelato che Laura gli chiese il divorzio il giorno dopo le nozze, episodio poi superato. Ora le indiscrezioni parlano di tensioni legate ai ritmi di lavoro e alla gestione della vita familiare in Umbria.

Nessuno dei due ha commentato pubblicamente. I fan sperano in un chiarimento che smentisca le voci. Chi Magazine segue da sempre la vita della coppia più amata del cinema italiano.

Tags
Fabrizio Della Corte1 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©