Laura Chiatti e Marco Bocci: è crisi?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il settimanale Gente, in edicola oggi, parla di una crisi matrimoniale in corso tra Laura Chiatti e Marco Bocci. La coppia, sposata dal 2014 e genitori di due figli, starebbe “arrancando, sempre più distante” per mantenere l’equilibrio familiare.

Undici anni insieme

Le voci di maretta non sono nuove: già in passato i due attori avevano affrontato momenti difficili. Bocci aveva rivelato che Laura gli chiese il divorzio il giorno dopo le nozze, episodio poi superato. Ora le indiscrezioni parlano di tensioni legate ai ritmi di lavoro e alla gestione della vita familiare in Umbria.

Nessuno dei due ha commentato pubblicamente. I fan sperano in un chiarimento che smentisca le voci. Chi Magazine segue da sempre la vita della coppia più amata del cinema italiano.