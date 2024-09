Lascia l’avvocatura per disegnare volti con il trattore. La vera libertà è inseguire le proprie aspirazioni

Lascia l’avvocatura per disegnare volti sui campi. E’ la storia di Dario Gambarin, avvocato 66enne originario della provincia di Verona, che ha fatto del campo agricolo la sua tela da lavoro e dell’aratro il suo pennello.

C’è chi disegna con la matita e chi lo fa con il trattore, come Dario Gambarin, che da qualche anno ha lasciato l’avvocatura per arare le sue gigantesche opere d’arte sui campi agricoli. Dario decide di ritirarsi in campagna e coltivare il suo talento, così diventa un esponente di spicco della “Land art” italiana. La libertà è la più grande forma di felicità che possa esistere. Pensare, agire e esprimere se stessi senza nessun tipo di costrizione, inseguire le proprie aspirazioni significa essere davvero liberi. Dario definisce l’arte “un’avventura dello spirito, del pensiero e dell’immaginazione creativa”. E aggiunge: “solo chi ha il coraggio di affrontare questo viaggio con libera volontà, assumendosi il rischio della propria integrità, può esplorare queste sfaccettate realtà”. La vita non è altro che questo, un atto di coraggio e di autoaffermazione.

Dario e il suo trattore “la speranza è nella terra”

Dario impiega dalle 3 alle 8 ore per realizzare una singola opera d’arte. Prima della performance l’artista traccia uno schizzo del disegno su un foglio di carta e se la imprime nella mente. Poi, quando si sente pronto, sale sul trattore, entra nel campo, e inizia a girare a vuoto. Questa fase preliminare gli permette di prendere confidenza con l’area di lavoro e fissare mentalmente qualche punto di riferimento. Poi abbassa l’aratro e inizia a disegnare. L’artista non ha mai una visione di insieme della forma che sta prendendo la sua opera. Il successo dell’intera esecuzione è interamente affidato alle sue capacità di astrazione e immaginazione e non sono ammessi errori. Quando l’opera è terminata, viene fotografata da un fotografo a bordo di un aereo. Tra i suoi disegni, un omaggio a all’ex Presidente USA Barak Obama e un messaggio: “la speranza è nella terra”.