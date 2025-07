[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]



L’ARCHIVIO STORICO: CUSTODE DI UN PASSATO CHE PARLA AL PRESENTE



Ed intanto Manfredonia si conferma protagonista negli studi storici pugliesi



Lo scorso 5 luglio, durante l’assemblea della Società di Storia Patria per la Puglia presso l’Università degli Studi di Bari, è stato ufficializzato il mio ingresso nella Sezione di Manfredonia. Un riconoscimento che vivo con gratitudine, come attestato di stima per l’impegno che porto avanti ogni giorno per la cultura e l’identità della nostra comunità.



Insieme a me a Bari, anche il dott. Lorenzo Pellegrino e l’avv. Patrizia Piemontese, che guideranno due nuove e importanti Sezioni regionali: il dott. Pellegrino per la sezione “Sanità ed enti assistenziali” e l’avv. Piemontese per la sezione giuridica “Ricerca sulle consuetudini giuridiche locali”. Una presenza della nostra città numerosa, forte e appassionata, che rende Manfredonia protagonista nel panorama degli studi storici pugliesi.



Come Assessora con delega all’Archivio Storico, voglio cogliere questa occasione per ricordare a tutte e tutti l’esistenza di un patrimonio documentale prezioso: l’Archivio Storico del Comune di Manfredonia, con oltre 2.600 pezzi tra buste e registri, dal XVII al XX secolo. Un luogo dove prende forma la nostra memoria collettiva.



L’Archivio ha sede in via De Gasperi n. 78 e custodisce, tra gli altri, il Libro rosso dell’Università di Manfredonia, il Catasto Onciario del 1749, gli Stati di popolazione dell’Ottocento, liste elettorali e di leva, delibere comunali storiche e molto altro. L’inventario è consultabile e disponibile presso gli uffici.

È aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:30, previo appuntamento con gli addetti al servizio. Per info e prenotazioni: 0884 519240. Qui è possibile scaricare il modulo per la consultazione: https://www.comune.manfredonia.fg.it/download/oggetto_documenti/373/2558821191O__Odomanda-consultazione.pdf



L’Archivio è uno strumento fondamentale per custodire la memoria storica e permettere a tutti – studiosi, studenti, cittadini – di riscoprire le proprie radici. Perché conoscere la nostra storia è il primo passo per prenderci cura del nostro futuro e amare, ancora di più, la nostra città.



Maria Teresa Valente