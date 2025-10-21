La Volta Buona, ospiti del 21 ottobre: Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis dalla Balivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Settimana intensa e ricca di storie a La Volta Buona, il talk show pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Dal 20 al 24 ottobre 2025, il programma accoglierà in studio personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e dell’attualità, con il consueto stile accogliente e diretto che contraddistingue la conduttrice.

Il momento più atteso sarà quello di martedì 21 ottobre, quando arriverà in studio Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis, proclamato santo il 7 settembre 2025 da Papa Leone XIV. Un’intervista intensa e piena di emozione, durante la quale Antonia racconterà la fede, la forza e l’eredità spirituale del figlio, diventato simbolo di una generazione che trova nella tecnologia un ponte verso la spiritualità.

Ma chi saranno gli altri protagonisti de La Volta Buona? Scopriamolo insieme.

Antonia Salzano a “La Volta Buona”: la mamma di Carlo Acutis racconta la sua fede

L’appuntamento di martedì 21 ottobre a La Volta Buona sarà dedicato a un racconto toccante e pieno di significato. Antonia Salzano, madre del giovane Carlo Acutis, porterà la sua testimonianza di fede, amore e speranza. La donna ripercorrerà il cammino che ha reso suo figlio una figura amatissima dai giovani e dalla Chiesa, fino alla sua canonizzazione.

Caterina Balivo, con la sua sensibilità e la capacità di mettere a proprio agio gli ospiti, guiderà un dialogo profondo ma accessibile, capace di emozionare anche chi segue da casa. Sarà un momento televisivo di grande intensità, che unisce spiritualità e quotidianità, due dimensioni che spesso trovano spazio proprio nel salotto pomeridiano di Rai 1.

La Volta Buona: Claudio Gioè e gli ospiti dal mondo dello spettacolo

Nel corso della settimana, La Volta Buona aprirà le porte anche al mondo della fiction italiana. Tra gli ospiti più attesi Claudio Gioè, protagonista della quarta stagione di Màkari, la serie di successo della domenica sera su Rai 1. L’attore siciliano racconterà curiosità sul suo personaggio, Saverio Lamanna, e qualche retroscena sulle nuove puntate tra misteri, ironia e amore.

Non mancheranno momenti dedicati all’attualità e al costume, sempre con il tono vivace e curioso che caratterizza il programma. Caterina Balivo accompagnerà il pubblico in un viaggio tra volti noti e storie sorprendenti, mescolando leggerezza e riflessione.

Una settimana tra Ballando con le stelle, Tale e Quale Show e storie di vita

Tra i segmenti più seguiti di La Volta Buona ci sarà anche quello dedicato a Ballando con le stelle, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario. A parlarne saranno Beppe Convertini, Guillermo Mariotto e Raimondo Todaro, pronti a raccontare retroscena e curiosità sul dance show più amato del sabato sera.

Spazio poi all’universo dei reality e dei talent, con Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste più amate di Tale e Quale Show, che condividerà con il pubblico la sua esperienza nel varietà di Carlo Conti.

Nel corso delle puntate non mancheranno rubriche dedicate alla salute, alla bellezza e ai rapporti di coppia. Il professor Giorgio Calabrese offrirà consigli su alimentazione e benessere, mentre Daniel Ducruet, ex marito di Stéphanie di Monaco, parlerà di amore, tradimenti e nuovi inizi.