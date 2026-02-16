[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA TUCSON ANGEL MANFREDONIA RITORNA AL SUCCESSO.

I bianco azzurri, regolano una coriacea Libertas Foggia grazie ad un sontuoso terzo periodo.

La partita ha preso il via con un primo periodo equilibrato, chiuso sul 19-19, in cui Marco Grasso si é messo in evidenza per la TUCSON ANGEL MANFREDONIA con 8 punti.

Nel secondo periodo, le squadre si sono alternate nel punteggio, terminando in parità a 34. La Tucson Manfredonia non riesce ad essere efficace in difesa e Foggia ne approfitta per rimanere attaccata al match.

Tuttavia, nel terzo periodo la squadra locale ha preso il volo, infliggendo un parziale importante di 31-8. La squadra mostra il suo valore grazie ad una ritrovata attenzione difensiva. Tutto l’attacco ne giova, Federico Ciociola segna10 punti, il capitano Vuovolo ne firma 9 e Ibra Ba in questo periodo realizza tutti gli 8 punti messi a referto. L’ultimo quarto ha visto BURGER KING N.LIBERTAS BK FG tentare una rimonta, ma la TUCSON ha mantenuto il controllo della gara chiudendo la partita con il punteggio finale di 78-59. Una vittoria che dimostra la forza e la coesione di un gruppo che sta dimostrando di poter dire la sua in un campionato tecnico come la DR1 pugliese in questa stagione.

TABELLINI

TUCSON ANGEL

Stankowski 11, Carmone 6, CIOCIOLA F 16, Prencipe G, Prencipe D, Ba 8, Vuovolo 9, Ciociola A 6, Grasso 14,Marzulli 4, Bottalico 2 Piemontese 2.

N.LIBERTAS FOGGIA

BONETTI 14, CARACOZZI, DI FRANCO 2, MORELLI 10, LOMBARDI 5, FERRAMOSCA 9, CAVALLONE M, CAVALLONE M 2 DE LALLO 9, OLIVIERI 4, PILEO 2.