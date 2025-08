[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La testimonianza del Cardinale e Patriarca di Venezia: Giovanni Giuseppe Roncalli

Manfredonia – Stanotte ho sognato – IL futuro Papa Giovanni XXIII – quando venne a Manfredonia – era Cardinale e Patriarca di Venezia .

Mi ha guardato a lungo ed era molto sereno.

Arrivò in città il giorno 28 di agosto del 1955 in prossimità della Festa Patronale.Per l’occasione, posò la prima pietra – per fare iniziare i lavori della chiesa dedicata a San Michele Arcangelo – sita a Monticchio – credo che molti di voi non sanno ,che per inaugurare una nuova chiesa all’Arcangelo – in ogni parte del mondo occorre prendere la pietra originale,la famosa pietra bianca – proprio da Monte Sant’Angelo.

Il Cardinale Roncalli Angelo Giuseppe ,era un grande amico del nostro Arcivescovo Andrea Cesarano – che fece gli onori di casa.

Dietro quella figura di uomo un po’ tondo e dai modi più genuini – si nascondeva la più grande bontà che ogni persona in vita nemmeno potesse immaginare.Soggiornò nel nostro paese per alcuni giorni.

Il Papa. Oggi Santo ,la statua a lui dedicata a Manfredonia – situata in Piazza Duomo è un fiore all’occhiello.”Foto scattate da me con regolare permesso del luogo sacro”

di Claudio Castriotta