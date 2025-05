[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“La stazione di Siponto ed il treno-tram: progetto morto e sepolto, come tutte le cose in questo luogo”

Manfredonia – STAZIONE di Siponto: una fermata esemplare, tappa obbligata per i tanti vacanzieri diretti nei nostri lidi. Aiutiamo Siponto, e Manfredonia intera – l’insopportabile l’abbandono de treno tram …Tornando alla stazioncina ,dove c’era posto per tutti, nessuno escluso.

Stazione di Siponto

Guardate oggi, come é ridotta la magnifica stazioncina che mi ha fatto sognare, e con me migliaia di cittadini, dove al centro c’era una fontanina… piccola saletta d’aspetto , bagni , tettoia esemplare e con scritta in grande , in vista “Siponto” .

Oggi viviamo il tempo della demolizione, della regressione, secondo la logica di un tempo sbagliato, di una radice che non ritorna più oramai tendenzialmente più , si preferisce lo stato dell’abbandono totale .

Su tutto ,su ogni cosa , si passa sulla storia di ogni paese, di demolisce, si imbruttisce , si spazza via si distrugge , e si lascia rottami alla vista della civiltà , che non gli frega più niente a nessuno.Siamo diventati tutti pezzi plastici , comandati dal regresso e dall’ inverosimile schifezza del menefreghismo , “uguale fuori non divieto morire”.

di Claudio Castriotta