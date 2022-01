“La sposa sul set” Mostra fotografica virtuale a cura della Pro Loco di Monte Sant’Angelo

In occasione dell’uscita della miniserie “La sposa”, in onda domenica 16 gennaio su Rai 1 e girata in parte a Monte Sant’Angelo, la Pro Loco locale, con il contributo dei volontari del Servizio Civile Universale, presenta la mostra fotografica virtuale “ La sposa sul Set”.

Scatti inediti del fotografo Domenico Piemontese racconteranno i momenti salienti del backstage e le emozioni respirate sul set cinematografico allestito nel centro storico della Città dei due siti Unesco, ma non solo. All’interno della mostra saranno presenti anche delle video testimonianze del maestro Mimmo Palena e le musiche dei Sud Folk che guideranno lo spettatore a riscoprire le antiche usanze e tradizioni del matrimonio di una volta, rendendo ancor più immersiva l’esperienza virtuale.

La mostra si pone a conclusione della settimana del matrimonio, programma social della pagina Facebook del Meta – Museo Etnografico Tancredi, in cui sono state ripercorse le tappe che accompagnavano i nostri antenati al giorno più importante della loro vita.

Sarà possibile ammirare le foto della mostra anche dal vivo, presso il Museo Etnografico Tancredi, dal lunedì al Sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

Per poter visualizzare la mostra in virtual tour e godere di un’esperienza immersiva unica nel suo genere, clicca sul link seguente,

Buona visione!

Link mostra in virtual tour: https://storage.net-fs.com/hosting/4260404/13/