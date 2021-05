“La sanità a Manfredonia è malata, scaricabarile tra esponenti politici”

L’UDC di Manfredonia si meraviglia di quanto stia accadendo in questi giorni. Lo scaricabarile tra esponenti progressisti e riformisti che da anni governano la città e la regione, anche con esponenti di primo piano a livello nazionale lascia tutti senza parole.

La sanità a Manfredonia è malata. Lo sanno tutti. Dai politici che girano la testa dall’altra parte, dai concittadini che si indignano dei disservizi e che, quando diventano pazienti, si rivolgono altrove, ai medici della struttura Ospedaliera che sono allo stesso tempo vittime .

Il primo cittadino di Manfredonia è il primo tutore della Sanità dei propri concittadini. Dov’erano i sindaci e tutti i politici quando si preparavano le relazioni sui criteri da adottare per la valorizzazione di un Ospedale. Criteri, tecnici certamente, ma che un politico navigato e che come lavoro, da tempo fan questo, dovrebbero conoscere. Siamo stanchi di balletti in cui tutti sono d’accordo e si mettono d’accordo per queste e quelle elezioni. Chi in questo momento ha a cuore la salute dei Manfredoniani esprima una protesta VERA. Manfredonia non ha bisogno solo di ambulanze. Necessita di un ospedale che funzioni, di medici che lavorino e di attrezzature e di reparti funzionanti ed efficienti. E’ scandaloso che la seconda città della provincia di Foggia, toccata da un disastro ambientale i cui effetti sulla salute dei cittadini non sono ancora cessati e sul cui inquinamento non si è mai indagato a fondo, non abbia un ospedale Funzionante.

Manfredonia non vuole solo l’Ambulanza. VUOLE l’UTIC e la RIANIMAZIONE che salvano la vita.

L’UDC di Manfredonia VUOLE salvare VITE nel nostro ospedale e non trasportarle in altri ospedali .

UDC

DI

MANFREDONIA