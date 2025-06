[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Salandra: “Corsi TFA a Troia? Polemica strumentale”

“In merito alla polemica strumentale innescata da qualcuno in merito al trasferimento dei corsi TFA a Troia, sottolineo il mio plauso per la scelta dell’Università degli Studi di Foggia, una scelta coraggiosa e responsabile, che dimostra come l’Unifg sappia concretamente svolgere il suo ruolo di motore della provincia di Foggia.



Bene la sede di Troia che, ricordo a qualche campanilista di circostanza, è uno dei Comuni più importanti della provincia di Foggia, per storia e anche per posizionamento geografico.”: lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.