La Ruota della Fortuna, ritorno clamoroso: Stefania vince il ricorso

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Non è stata una puntata qualunque quella del 10 aprile de La Ruota della Fortuna. Sul palco si sono intrecciate due storie diverse ma parallele: quella di Stefania, rientrata in gara dopo un ricorso e subito protagonista, e quella di Samira Lui, capace ancora una volta di catalizzare lo sguardo di Gerry Scotti. Tra gioco e spettacolo, la serata ha preso una direzione chiara fin dai primi minuti.

Tra il ritorno di Stefania e lo show di Samira

L’avvio è stato tutto per Samira Lui, il cui ingresso in studio è diventato immediatamente un momento centrale. L’abito rosso scelto per la puntata ha acceso l’entusiasmo di Gerry Scotti, che non ha perso occasione per sottolinearlo con una battuta che ha aperto ufficialmente la serata e ha accompagnato l’inizio delle manche. Un rituale ormai consolidato, che però stavolta ha avuto un’energia diversa, più marcata, quasi incontenibile.

Il clima è stato quello dell’intrattenimento classico, leggero e diretto, che ha continuato a funzionare nel prime time del venerdì. Anche gli scambi con i concorrenti hanno contribuito a costruire questo tono: quando Gianluca, ricercatore in neuroscienze, ha chiamato in causa il tema delle medicine, Scotti ha trasformato subito il momento in un siparietto ironico, arrivando persino a proporsi come possibile “caso di studio”.

Ma se lo spettacolo è scivolato su questo binario, la gara ha avuto un nome preciso: Stefania. Tornata nel quiz show di Canale 5 dopo aver ottenuto la riammissione grazie a un ricorso, si è presentata con un bottino già importante e soprattutto con un atteggiamento che non ha lasciato spazio a esitazioni. La sua esperienza come controllore di volo si è riflessa nel modo in cui ha affrontato il gioco: precisione, concentrazione e nessuna concessione all’improvvisazione.

Accanto a lei, Giovanni e Gianluca hanno faticato a trovare spazio. Più che veri antagonisti, sono sembrati comprimari di una partita che ha preso subito una direzione definita.

Una gara senza pause e il dominio della campionessa

Con il passare dei round, la sensazione iniziale ha trovato conferma. Giovanni è riuscito a ritagliarsi un momento risolvendo una parola legata alla cucina andorrana, ma è rimasto un episodio isolato. Stefania, invece, ha mantenuto il controllo della partita in modo costante, passando con sicurezza da un tabellone all’altro.

Ha affrontato e risolto senza esitazioni la manche sugli animali, si è imposta anche nel segmento musicale dedicato a Laura Pausini e ha continuato ad accumulare vantaggio. Quando si è arrivati al momento più atteso, il Jackpot da 83.900 euro, ha deciso di tentare il colpo grosso. Il rischio non ha pagato fino in fondo, ma non ha compromesso una prestazione comunque solida, che le ha consentito di restare saldamente in testa.

Giovanni, pur trovandosi in una posizione favorevole con la fetta giusta, ha optato per una scelta prudente. Una decisione che ha raccontato bene la tensione di quel momento: una cifra del genere ha potuto cambiare una serata, ma anche mettere in difficoltà chi ha dovuto decidere in pochi secondi.