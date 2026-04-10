Amici 25, colpo di scena al Serale: un ritorno a sorpresa

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La puntata dell’11 aprile del Serale di Amici 25 sarà segnata da un doppio colpo di scena: da un lato un’eliminazione ancora incerta, con il verdetto finale rimandato, dall’altro il ritorno in studio di una professionista molto amata dal pubblico. Le anticipazioni sulla puntata del talent di Canale 5 raccontano di una gara combattuta che porta tre allievi al ballottaggio finale, mentre la produzione sceglie ancora una volta di giocare sulla suspense. A rendere la serata ancora più attesa è il rientro di Isobel Kinnear nel corpo di ballo, una presenza che promette di lasciare il segno in una fase decisiva del talent.

Amici 25, Serale: eliminazione in bilico e un ritorno clamoroso

Secondo quanto emerso dalla registrazione del 9 aprile, la quarta puntata del Serale si sviluppa attraverso tre manche molto combattute, che portano a un esito tutt’altro che definitivo. Dopo le sfide tra le squadre, il ballottaggio finale coinvolge tre allievi: Alessio, Caterina e Alex. Tuttavia, il nome dell’eliminato non viene svelato subito, ma rimandato alla casetta, mantenendo alta la suspense fino alla messa in onda.

Nel corso della serata, Alessio finisce più volte a rischio, risultando tra i concorrenti più in difficoltà, mentre anche Caterina e Alex si ritrovano nel momento decisivo. Il meccanismo del programma continua quindi a puntare sulla tensione narrativa, rinviando l’eliminazione per aumentare il coinvolgimento del pubblico.

Ma non è tutto. Tra le vere sorprese della puntata spicca un ritorno che ha già acceso l’entusiasmo dei fan: quello di Isobel Kinnear, ex volto amatissimo del talent, che rientra nel corpo di ballo come professionista dopo un periodo di assenza. Un ritorno significativo, che arricchisce il livello artistico delle esibizioni e riporta in scena una figura molto apprezzata dal pubblico.

La puntata è stata caratterizzata anche da momenti più leggeri, come il siparietto tra i professori durante il gioco “Password” condotto da Alessandro Cattelan. Protagonisti Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che hanno dato vita a una scena ironica culminata in un lancio di uova, diventato subito virale tra gli spettatori.

Sul fronte musicale e degli ospiti, la serata vedrà la presenza di J-Ax, accompagnato da ospiti come Orietta Berti e Pierpaolo Spollon, oltre al comico Vincenzo Comunale, confermando la formula del programma che alterna competizione e intrattenimento puro.

Il Serale di Amici 25, se si nota, continua a giocare su due piani: quello della gara, sempre più serrata, e quello dello spettacolo, fatto di ritorni, sorprese e dinamiche tra i protagonisti. L’eliminazione sospesa rappresenta l’ennesima scelta narrativa che punta a tenere il pubblico incollato allo schermo, mentre il ritorno di una professionista storica aggiunge valore e nostalgia a una fase già decisiva del programma.

Il risultato? Una puntata che si preannuncia tra le più discusse di questa edizione.