La Puglia torna zona bianca: cosa cambia

Anche la Puglia è tra le otto regioni che da lunedì 14 marzo tornano in zona bianca. Con l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, salgono a 17 le regioni in questa area.

In zona bianca c’è libertà di spostamento e se provvisti di Green pass rafforzato (quello che si ottiene previa vaccinazione o dopo la guarigione) non si hanno grandi limiti. Si può infatti accedere dappertutto. Le Rsa sono gli unici posti dove non basta avere due dosi o essere guariti: si può accedere accedere con terza dose oppure con due dosi più un tampone negativo.