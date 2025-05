[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Puglia conquista il Giappone con la cucina di Peppe Zullo



Il cuoco orsarese protagonista come ambasciatore dei sapori pugliesi all’Italy Expo di Osaka 2025

ORSARA DI PUGLIA (Fg). Dopo Samarcanda e l’Uzbekistan lo scorso anno, con la “Settimana della cucina italiana nel mondo”, Peppe Zullo, da vero e proprio ambasciatore del gusto e dei sapori pugliesi, ha conquistato anche il Giappone, dove assieme alla Regione Puglia è stato uno dei grandi protagonisti dell’Italy Expo Osaka 2025, il padiglione italiano all’Expo internazionale andato in scena negli scorsi giorni in Giappone. Assieme alla Regione Puglia Peppe Zullo ha raccontato, attraverso una sapiente opera di storytelling, i prodotti pugliesi ai giapponesi. Il ruolo del cuoco-contadino è stato quello di ambasciatore della cucina mediterranea. Il cuoco orsarese ha utilizzato l’eccellenza dei prodotti agroalimentari della Puglia, raccontando a tavola piatti e menù che hanno esaltato DOP, IGP e biologico. Tutte le migliori espressioni del “made in Puglia” hanno caratterizzato l’offerta nel menù del ristorante in terrazza del Padiglione Italia. Al pubblico di visitatori è stata offerta la possibilità di scoprire i sapori autentici della Puglia attraverso degustazioni dedicate e l’appassionante racconto a cura di Peppe Zullo, oltre ai welcome coffe e gli aperitivi che aprivano e chiudevano i meeting tecnici nell’Auditorium.

Sapori come il pane, le orecchiette, la burrata e la mozzarella, noti per la loro freschezza e qualità, l’olio extravergine di oliva, apprezzato per il suo sapore intenso e naturale, e i vini bianchi e rossi, per rappresentare la perfezione della semplicità pugliese. Far conoscere la cucina pugliese per rafforzare la posizione delle aziende locali del comparto agroalimentare nel mercato globale e creare nuove opportunità di internazionalizzazione dei prodotti di qualità: l’obiettivo è stato centrato.

“I giapponesi hanno apprezzato moltissimo quanto gli è stato proposto”, racconta Peppe Zullo, “e, attraverso il cibo, siamo riusciti a stabilire un contatto autentico con il loro modo di sperimentare e conoscere un’altra cultura attraverso il cibo. È stata un’esperienza esaltante, che mi ha visto protagonista assieme alla Regione Puglia, all’Assessorato regionale all’Agricoltura retto da Donato Pentassuglia e al Dipartimento Agricoltura guidato da Gianluca Nardone”