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La Provincia incontra la FIT-Cisl di Capitanata: piena tutela per i lavoratori dei trasporti pubblici.



L’incontro ha confermato la mancanza degli atti per completare

l’affidamento in-house ad ATAF: il sindacato chiederà al Prefetto di

Foggia una convocazione dedicata

Questa mattina, a Palazzo Dogana, la Federazione Trasporti della Cisl di Foggia è stata

ricevuta dal Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti Luciano Follieri con il suo staff in merito

alla gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale che entro il 2027 e per i prossimi 9

anni dovrebbe essere assegnata attraverso una gara europea da oltre 600 milioni di euro

relativa all’intero territorio provinciale e ai Comuni di Foggia, San Severo, Cerignola, Lucera,

Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo.



L’incontro, convocato su richiesta dalla Federazione Trasporti, ha consentito di superare

ogni perplessità sull’applicazione della clausola sociale a tutela degli attuali livelli

occupazionali, chiarendo la necessità di inserire in tutti i bandi il rinvio all’obbligo di Legge

che prevede, “in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara”, il “trasferimento di tutto

il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante, applicando in ogni caso al

personale il contratto collettivo nazionale di settore”.



La Provincia di Foggia ha rassicurato il sindacato circa l’attuazione di tutte le azioni per

tutelare e garantire i lavoratori del Trasposto Pubblico Locale, secondo le direttive regionali

e nel rispetto della normativa vigente.



Il sindacato, per i servizi interurbani, sulla base dei dati 2025 forniti dalla stessa Provincia e

ponderati secondo i valori di produttività media elaborati per il PTS dall’Università “La

Sapienza”, ha confermato all’Amministrazione Provinciale la presenza di organici aziendali

mediamente sufficienti per l’esercizio e il controllo delle linee.



Diversamente, in riferimento ai servizi urbani, la Provincia ha precisato di essere a tutt’oggi

in attesa di definire la propria programmazione e le successive procedure di affidamento,

dunque, di chiarire se l’acquisizione dei dati comunali debba riferirsi anche al Comune di

Foggia, in quanto, allo stato degli atti prodotti e notificati dal Comune, non risulta completata

la procedura propedeutica all’affidamento in-house.



FIT-Cisl ha difeso l’opportunità di garantire l’affidamento in-house in favore di ATAF e, in

considerazione delle evidenti carenze amministrative del Comune di Foggia, ha invitato la

Provincia, per quanto di competenza, a favorire la conclusione e la regolarità di tutti gli

adempimenti dovuti dal Comune e indispensabili, secondo la normativa nazionale, per il

mantenimento della gestione comunale diretta del servizio.



FIT-Cisl Foggia, attraverso il Segretario Fabio Lo Muzio, ha espresso sincero

apprezzamento al Dirigente Follieri per l’attenzione e la disponibilità istituzionale che ha

caratterizzato l’incontro e ha anticipato l’invio di una richiesta di convocazione presso la

Prefettura di Foggia dedicata al caso ATAF, per tutelare la continuità aziendale della società

attraverso la legittimità dell’affidamento in-house.



FIT-CISL

Segreteria Provinciale Foggia