La Promessa, svolta drammatica per Petra Arcos: ecco cosa accade alla governante e chi la sostituirà

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A La Promessa sta per arrivare una delle svolte più amare della stagione. Petra Arcos, storica governante dei Luján, dopo essersi salvata dal tetano, dovrà affrontare un destino che non aveva mai immaginato. La sua ripresa è lenta, faticosa, e proprio mentre cerca di tornare al lavoro per non perdere la posizione, un imprevisto la travolge: la decisione di Leocadia de Figueroa di toglierle il ruolo di governante. Una scelta che scuote l’intera servitù e apre una nuova fase nella gestione della tenuta.

Ma cosa porta Leocadia a prendere una decisione così dura? Come reagisce Petra alla perdita del suo ruolo? E chi potrebbe prendere il suo posto come governante?

Petra lotta per riprendersi, ma la tenuta non aspetta: la tensione cresce

La guarigione di Petra non è semplice. L’antidoto procurato da Lorenzo de la Mata le salva la vita, ma il fisico della donna è provato. Il dottore e Padre Samuel le chiedono di restare a riposo, consapevoli che il tetano ha lasciato strascichi pesanti. Petra, però, teme che Cristobal Ballesteros possa sostituirla definitivamente e decide di tornare al lavoro prima del tempo, nascondendo dolori e malesseri pur di non perdere la sua posizione.

Cristobal, sorprendentemente, mostra comprensione. Nota lo sforzo della donna e cerca di non metterle troppa pressione, consapevole che sta facendo il possibile per mantenere l’ordine nella tenuta. Un atteggiamento che non appartiene affatto a Leocadia de Figueroa, sempre più insofferente nei confronti della governante. La donna osserva Petra con crescente fastidio, convinta che la sua debolezza sia ormai un ostacolo per la gestione della casa.

La tensione tra le due cresce fino a diventare insostenibile. Leocadia, determinata a riprendere il controllo totale della servitù, decide di intervenire in modo drastico.

La decisione di Leocadia: Petra viene degradata e perde ogni autorità

Il confronto tra Leocadia e Petra è duro, quasi brutale. La Figueroa non riconosce alcun valore agli sforzi della governante e arriva a definirla “merce avariata”, un giudizio che colpisce Petra come un colpo al cuore. In un primo momento, Leocadia vuole licenziarla senza esitazioni. Poi, ragionando sulle conseguenze, opta per una soluzione ancora più umiliante: Petra potrà restare nella tenuta, ma solo come semplice domestica.

Il demansionamento è totale. Petra perde ogni responsabilità, ogni potere decisionale, ogni autorità sugli altri dipendenti. La donna accetta, pur soffrendo profondamente, perché non ha un altro luogo dove andare. E il dolore aumenta quando si rende conto che nessuno dei suoi ex sottoposti la difende. Samuel, con sincerità, le fa notare che non può aspettarsi affetto da chi ha sempre trattato con durezza. Tuttavia, le ricorda anche che tutti si sono preoccupati per lei quando temevano che potesse morire.

È un momento di verità per Petra, che si ritrova a fare i conti con il passato e con un presente che non aveva previsto.

Chi sarà la nuova governante? La tenuta si interroga e spunta un nome inatteso

Con Petra ormai relegata al ruolo di domestica, nella tenuta dei Luján si apre una domanda inevitabile: chi prenderà il suo posto come governante? Maria Fernandez pensa subito a Pia Adarre, che negli ultimi tempi ha dimostrato equilibrio, fermezza e capacità organizzativa. Pia, però, non crede di avere alcuna possibilità, consapevole del rapporto complicato con Ballesteros.

E infatti, Pia non è nei piani né di Cristobal né di Leocadia. I due non intendono promuoverla, convinti che la sua presenza possa creare tensioni o ostacolare i loro progetti. Il nome che emerge è del tutto inatteso, un volto che potrebbe cambiare gli equilibri della servitù e portare nuove dinamiche nella tenuta.

Nel frattempo, Petra trova un’inaspettata alleata proprio in Pia, che la aiuta quando le mansioni diventano troppo pesanti. Un legame nuovo, fragile ma sincero, che potrebbe aprire una strada diversa per entrambe.