La Promessa sbarca in prima serata su Rete 4: il regalo di Natale per i fans

La Promessa è tra le soap opera più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno, le vicende di Jana e Manuel collezionano oltre 1 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rete 4. Un grande successo che Mediaset ha deciso di promuovere anche in prima serata come un regalo di Natale per i tantissimi fans. Secondo quanto riportato dal portale Blasting News si apprende che le vicende ambientate a La Promessa andranno in onda sabato 20 dicembre in prima serata. Una puntata evento che permetterà al pubblico di assistere agli ultimi momenti di vita di Jana Exposito. La protagonista interpretata dall’attrice Ana Garces uscirà di scena dopo oltre 500 episodi presenti nella soap opera.

La Promessa in onda sabato 20 dicembre in prima serata su Rete 4

La soap opera spagnola sbarcherà sabato 20 dicembre in prima serata per una puntata densa di colpi di scena per i telespettatori di Rete 4. Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il pubblico assisterà alla morte di Jana Exposito. La ragazza perderà la vita uccisa da un colpo di pistola in pieno addome. Il sergente Burdina inizierà le indagini per scoprire la verità sull’omicidio. L’uomo di legge punterà il dito contro Cruz dopo aver scoperto che la vittima aveva in mano un bottone della sua camicia. Per questo motivo, Burdina deciderà di arrestare la marchesa. In questo modo si concluderà la partecipazione di Ana Garces ed Eva Martin all’interno dello sceneggiato campione di ascolti di Rete 4.