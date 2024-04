La Promessa, le anticipazioni di oggi: momento di passione tra Curro e Martina

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Cruz getta la Baronessa nell’abisso della disperazione rivelando di essere a conoscenza del suo oscuro segreto: il coinvolgimento nella misteriosa morte del barone de Grazalema, suo marito. Mentre la Baronessa cerca disperatamente di difendersi dalle accuse di Cruz, Elisa affronta Lorenzo con il cuore pieno di rabbia e dolore, scoprendo che è stato proprio lui a rivelare tutto a Cruz. La tensione tra i due è palpabile mentre affrontano la verità che minaccia di distruggere il loro legame.

Nel frattempo, Curro e Martina si abbandonano completamente alla passione della loro relazione, ma i dubbi sule sue origini tormentano Curro fino al punto in cui non può più tacere. Confessa tutto a Martina, che lo esorta a non affrettare le decisioni, promettendogli il suo sostegno incondizionato.

Anticipazioni La Promessa di oggi lunedì 8 aprile 2024

Jana si trova di fronte a Curro, desiderosa di sapere come intende affrontare il suo passato ora che tutto è stato svelato. Nel frattempo, Manuel chiede a Jana di assistere la suocera, la Duchessa di Infantes, nel lenire i dolori causati dalla lombalgia. Pur accettando l’incarico con gratitudine, Jana rifiuta categoricamente la mancia offertale da Mercedes, dimostrando la sua integrità e il suo rispetto per il proprio lavoro.

Mentre i segreti vengono alla luce e le relazioni vanno avanti, i personaggi si trovano di fronte a scelte cruciali che potrebbero cambiare il corso delle loro vite. Tra tradimenti, rivelazioni dolorose e gesti di generosità, l’intreccio delle loro storie si complica sempre di più, portandoli verso un destino incerto.