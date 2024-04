La Promessa le anticipazioni di oggi 11 aprile, collaborazione segreta: Elisa bacia Alonso

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Curro confida a Jana la gioia di essere suo fratello, ma decide di mantenere il segreto per non compromettere la sua relazione con Martina. Nel frattempo, Mercedes prende la decisione di lasciare la Promessa e congratula con Cruz per il successo di Jana.

Petra ritrova il suo antico vigore e riprende a imporre il suo controllo su Candela e Lope, mentre Cruz invita Jimena a farsi visitare dal dottor Ayala, spingendola a considerare le implicazioni per il marchesato. Tuttavia, Jimena risponde con fermezza, ricordandole il suo titolo nobiliare e mettendo in discussione le sue motivazioni.

Anticipazioni La Promessa giovedì 11 aprile 2024

Candela confessa a Carlos di essere a conoscenza della sua identità di autore delle lettere e gli propone una collaborazione segreta insieme a Simona. Nel frattempo, Jana e le sue colleghe si dedicano alla consegna del corredo per Pia, mentre Jimena suggerisce a Jana di cercare un marito ricco, suscitando imbarazzo in Manuel.

La serata si conclude con un brindisi per la risoluzione delle questioni legate al testamento, ma l’atmosfera si surriscalda quando Elisa annuncia la sua decisione di lasciare la Promessa, disgustata dal comportamento di Cruz e Lorenzo. Prima di andarsene, Elisa sorprende tutti baciando Alonso di fronte a tutti, aggiungendo ulteriore tensione alla situazione già incandescente.