La Promessa, le anticipazioni di oggi 10 aprile: Mauro costretto a intervenire! Svolta inaspettata

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Maria Fernandez, alla ricerca di una soluzione per riappacificare Lope e Salvador, si rivolge a Teresa nella speranza di ottenere successo dove altri hanno fallito. Tuttavia, la situazione prende una svolta inaspettata quando Mauro è costretto a intervenire, aggiungendo ulteriore tensione alla già delicata situazione familiare.

Nel frattempo, Simona e Candela, dopo una riconciliazione, iniziano a trarre vantaggio dalle lezioni con l’insegnante, approfittando della loro nuova sintonia. Mentre Pia inizia a percepire qualcosa di sospetto nell’aria, le tensioni e i segreti si infittiscono nel cuore della Promessa.

Anticipazioni La Promessa mercoledì 10 aprile 2024

Curro confida a Jana la sua gioia nel essere suo fratello, ma teme di rivelarlo per paura di perdere Martina. Mentre Mercedes abbandona la Promessa e congratula Cruz per Jana, Petra torna alla sua solita fermezza, rimproverando Candela e Lope per una questione legata alla preparazione di un pasto per Cruz.

Nel frattempo, Cruz invita Jimena a sottoporsi a una visita medica dal dottor Ayala, sottolineando l’importanza per la continuità del marchesato. Tuttavia, Jimena ribatte, ricordando a Cruz il suo titolo nobiliare e lanciando ulteriori sfide nell’ambito delle relazioni di potere all’interno della Promessa.