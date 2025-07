La promessa anticipazioni puntate dal 28 luglio al 3 agosto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La promessa nelle anticipazioni alle relative alle puntate dal 28 luglio al 3 agosto mostra il modo in cui

Manuel scatenerà l’ira di Cruz. Egli obbligherà Jana a indossare gli abiti di Leonor deciderà di occuparsi personalmente al guardaroba della ragazza.

La Promessa anticipazioni settimanali, Lorenzo ricatterà Curro

Lorenzo per convincere Curro a sposare Julia, lo ricatterà.

I Marchesi e i Duchi de Los Infantes peggioreranno il loro rapporto, per le voci su Alonso e Maria Antonia. Jana si sentirà a disagio tra i nobili e cercherà ogni scusa per tornare dalle sue vecchie amiche.

Cruz però la controllerà attraverso Petra e organizzerà una cena di benvenuto per lei. Samuel confesserà a Maria di aver rubato il crocifisso, Catalina e Pelayo fisseranno la data delle nozze e sarà Padre Samuel a celebrare il matrimonio nella cappella della tenuta.

Alonso vorrebbe convincere Curro a non sposare Juli

Martina, mentre Alonso farà il possibile per dissuadere Curro dal matrimonio, continuerà a provocare il conte de Ayala chiedendogli come si sui suoi rapporta con la servitù. La promessa è trasmessa, ogni giorni dalle ore 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

La soap iberica, come le altre della medesima nazionalità, ha dimostrato di interessare molto ai telespettatori, sempre più appassionati. Cruz, ne La Promessa trasmessa attualmente in Spagna e tra qualche mese dai teleschermi di Rete 4, mostrerà tutta la sua rabbia verso Jana e Manuel.

La coppia arriverà all’altare? Lo sapremo presto!