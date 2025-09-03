[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Processione di San Michele Arcangelo il 28 settembre a Manfredonia

Roma/ Manfredonia – Dopo la visita della diocesi della parrocchia San Michele Arcangelo, sito in zona Monticchio – i devoti di sono recati in Vaticano, dal Papa, accompagnata dal sacerdote don Giovanni. Dopo un lunga e commovente visita – ha donato al Papa una piccola statua di San Michele Arcangelo ,e fatto benedire la statua grande , che io ho fotografato in anteprima, col permesso della curia.

Il Santo Padre ci ha concesso la grazia di sfilare in Processione ,che per la prima volta dopo ’67 anni – da quando l’onore della visita Papa Giovanni Xlll – posò la prima pietra bianca sacra di Monte Sant’Angelo – era il 28 – agosto del 1958.

Il Papa, ha benedetto e ha dato via – alla Processione Santa dell’ Arcangelo Michele a Manfredonia. Processione -che avverrà il 28 di settembre – giorno prima della famosissima Processione di San Michele Arcangelo Monte Sant’Angelo il giorno 29 settembre – il nostro mese Santo del Gargano.

di Claudio Castriotta