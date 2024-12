La Pro Loco di Foggia non parteciperà al “Cartellone del Natale” organizzato dall’Assessorato alla Cultura.

La Pro Loco di Foggia si trova nella sfortunata posizione di dover comunicare alla cittadinanza e agli organi di stampa che, per il Natale di quest’anno, non presenterà alcuna proposta di eventi.

Questa decisione, che non avremmo mai voluto prendere, è il risultato di una mancanza di dialogo con la Pro Loco e di un trattamento istituzionale inadeguato che abbiamo riscontrato nonostante quanto espressamente previsto dall’art. 4 del suddetto Protocollo, secondo cui “ANCI promuove il riconoscimento delle Pro Loco del territorio come interlocutori primari e diretti dei Comuni per la realizzazione delle varie iniziative di promozione culturale e turistica”, disattendendo, altresì,

quanto previsto dall’art. 5 del Protocollo che impegna le parti a “sensibilizzare i propri associati per l’istituzione, in ogni Comune, di un Tavolo permanente per il Territorio coordinato dal Sindaco o da un suo delegato, finalizzato alla programmazione congiunta degli eventi di promozione e sviluppo del medesimo”.



Da anni la Pro Loco di Foggia si dedica con passione all’organizzazione di eventi e alla valorizzazione del nostro territorio, contribuendo così a creare opportunità di aggregazione e sviluppo culturale-turistico.

Tuttavia, ci troviamo costretti a fare un passo indietro a causa delle difficoltà riscontrate nel portare avanti le poche iniziative che ci sono state patrocinate nel tempo.

In questi tempi complessi, abbiamo tentato di mantenere vivo il nostro impegno, ma la “chiusura al dialogo” da parte delle istituzioni ha reso impossibile la pianificazione di attività in grado di soddisfare le aspettative della nostra comunità. Pertanto, con rammarico, segnaliamo che non potremo partecipare al cartellone degli eventi natalizi.



Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e che continueranno a farlo.

La Pro Loco di Foggia è e rimarrà un punto di riferimento per la promozione del territorio, e ci auguriamo di poter tornare a collaborare attivamente in futuro con un dialogo costruttivo per il bene e il solo interesse della nostra Foggia!