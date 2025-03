[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La primavera arriva in anticipo con il “Teatro Diffuso” degli Apocrifi

La primavera, a Manfredonia, arriva in anticipo. Grazie al teatro della Bottega degli Apocrifi parte un laboratorio teatrale dedicato agli adolescenti della città che ritornerà a popolare la sala, il palco e le vie attorno al teatro in quell’esercizio di cittadinanza attiva che è il laboratorio teatrale per come lo intendono gli Apocrifi.

“La primavera è uno stato d’animo, è la gioia di tornare a essere parte di una vita condivisa, è la consapevolezza che assieme si possano innescare cambiamenti, soprattutto in contesti cittadini come quello di Manfredonia”. Con queste parole il regista Cosimo Severo annuncia il ritorno al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia del Teatro Diffuso, il laboratorio teatrale aperto e gratuito a tutti i ragazzi dai 14 ai 20 anni, quest’anno finalizzato al riallestimento di “Uccelli”, previsto in diverse città pugliesi e nella stessa Manfredonia il prossimo giugno.

Dopo le tappe di Saragozza, Napoli, Bisceglie, Grottaglie, Taranto, Irsinia e Manfredonia; gli Apocrifi tornano a lavorare sul testo di “Uccelli” di Aristofane. “Uccelli”, che ha debuttato nel 2019, è una delle produzioni di comunità della compagnia teatrale pugliese che ha più incontrato territori, comunità, adolescenti e cittadini.

Questo progetto teatrale intensivo prevede anche il coinvolgimento degli adolescenti della città che ospita lo spettacolo, che prenderanno parte a un percorso di formazione gratuito con gli attori e i musicisti della compagnia per la creazione del “Coro degli uccelli”, che farà parte del progetto e sarà coinvolto in tre nuove tappe: il 22 e il 23 marzo a Ruvo di Puglia; il 25 maggio a Foggia a Parco Città, il 14 e 15 giugno a Manfredonia. Lo spettacolo, inoltre, verrà replicato a giugno in una speciale tappa anche a Borgo Mezzanone.

Il Teatro Diffuso partirà a marzo con una prima fase e continuerà, con un percorso a tappe che consentirà anche l’adesione di nuovi iscritti, a maggio e giugno. Le prime date di marzo sono le seguenti: 14, 15, 17, 19 e 21 marzo (dalle ore 18.00 alle ore 20.00 al Dalla di Manfredonia).

Per informazioni e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.