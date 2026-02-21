Sport Manfredonia

La PassionSport Manfredonia cerca il riscatto al Miramare

Redazione21 Febbraio 2026
Domenica 22 Febbraio si gioca in casa, avvolti dalla magia del nostro Stadio Miramare. Sotto i riflettori della sera e con il profumo del nostro mare, i ragazzi scenderanno in campo per difendere con orgoglio i nostri colori contro l’Audace Cagnano.

⚠️ATTENZIONE: Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00. Un appuntamento serale.

Vi invitiamo a venire di persona per sostenere i nostri ragazzi!

Come sempre, vi terremo aggiornati in tempo reale su tutti i nostri canali social.

