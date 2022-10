La Nuit, per la prima volta in Capitanata il film del regista Stefano Odoardi girato a Foggia

L’artista visivo e regista cinematografico Stefano Odoardi, a Foggia per presentare

la prima in sala del film breve – La Nuit – girato tra Foggia, Lucera e Pescara – con il reading poetico di Angelique Cavallari

Foggia, 26 ottobre 2022- «È un omaggio a tutte quelle persone che iniziano temerarie un viaggio verso mondi sconosciuti, alla ricerca di piccoli momenti di luce”, così il regista Stefano Odoardi racconta La Nuit, l’opera cinematografica girata completamente tra Foggia e Lucera (e poche scene a Pescara) che sarà proiettata per la prima volta in un cinema di Capitanata. L’appuntamento è per venerdì 28 ottobre alle ore 20:00 (con ingresso gratuito) presso il Cineteatro Sala Farina di Foggia.

Il film è prodotto da Superotto Film Production con il sostegno di MiBACT – Direzione Generale Cinema e con il contributo di Regione Puglia – Apulia Film Fund 2018-202e le musiche originali di Carlo Crivelli e la fotografia di Michele Paradisi.

L’evento organizzato da collettivo mediante e AVL, con il contributo di Rotary Club Foggia Capitanata

Al termine della proiezione del film ci sarà un inedito reading poetico di Angelique Cavallari.

La pellicola è stata selezionata per diversi festival cinematografici: Los Angeles Film Italia, Madrid Indie Film Festival, Hong Kong Indie Film Festival, Toronto International Women Film Festival, Phoenix Short Film Festival, Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

“Gli spazi sono sempre stato determinanti nella costruzione cinematografica dei miei film. Foggia l’ho scoperta, in modo particolare, dai punti di vista alti della città. E così ho scoperto una città vasta, estesa, e per certi versi immensa.

Questa immensità si è manifestata, in modo particolare, nei miei sguardi notturni della città. Sono sceso nelle strade, le ho private dei punti di riferimento della quotidianità, e qui ho girato La Nuit”, ha dichiarato Stefano Odoardi.

LA NUIT

Il film racconta la storia della poetessa e cantante Lèlè e dell’artista Effe. Lèlè approda nella sua città natale per una tappa del suo tour nello stesso giorno in cui Effe inaugura in città una sua installazione. I due sono stati a lungo legati sentimentalmente e si incontrano in questa occasione, mesi dopo la loro dolorosa separazione.

IL REGISTA

Stefano Odoardi è uno sceneggiatore, regista e artista visivo italiano che vive e lavora tra l’Italia e l’Olanda. Ha iniziato la sua carriera nelle arti visive, pittura e installazioni video, per poi dedicarsi prevalentemente al cinema dal 1999,

I suoi film sono stati distribuiti in Italia e in Olanda e ospitati nei maggiori festival internazionali come Rotterdam International Film Festival, San Paolo – Brasile, Shanghai – Cina, Mumbai – India, Wroclaw – Polonia, Jeonju, Sud Corea, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti di pubblico e critica. È stato candidato al Ciak d’oro opera prima per il film Una Ballata bianca.

Il montaggio del film è stato realizzato da Gianluca Stuard, con cui Odoardi collabora da tempo.

Si ringrazia per la disponibilità la società Arpa Costruzioni nella persona dell’architetta Angela Ciuffreda e socia del Rotary Club Capitanata di Foggia e MVM Condomini nella persona del dott. Massimo Marotta.

PROIEZIONE IN SALA DI LA NUIT

(AL TERMINE READING DI POESIE A CURA DI ANGELIQUE CAVALLARI)

VENERDÌ 28 OTTOBRE ORE 20

SALA FARINA

VIA CAMPANILE 10 FOGGIA

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

LA NUIT

scritto e diretto da: STEFANO ODOARDI

Cast

Lèlè / ANGELIQUE CAVALLARI

Effe / ALESSANDRO INTINI

Musiche originali: Carlo Crivelli

Fotografia: Michele Paradisi

Montaggio: Gianluca Stuard

Sound Design e Mix: Jan Willem van den Brink

Prodotto da Superotto Film Production

con il sostegno di MiBACT – Direzione Generale Cinema

e con il contributo di Regione Puglia – Apulia Film Fund 2018-2020