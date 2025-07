La notte nel cuore sospesa su Canale 5: il cambio di programmazione che fa infuriare i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore sta continuando a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano grazie all’appassionante storia dei due gemelli Nuh e Melek. Proprio ieri sera è andato in onda un nuovo appuntamento che ha collezionato un discreto successo di ascolti su Canale 5. Nonostante questo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda la dizi turca. In particolare, i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato una variazione di palinsesto per domenica 13 luglio. La notte nel cuore non andrà in onda per permettere la messa in onda della partita finale del Mondiale per Club. Una decisione che ha scatenato la furia da parte dei fan, che si sono lamentati sui social. Alcuni utenti sono apparsi stufi dei continui cambi di palinsesto.

La notte nel cuore anticipazioni puntata 15 luglio

Per questo motivo, La notte nel cuore tornerà martedì 15 luglio sui teleschermi di Canale 5 dove accadranno numerosi colpi di scena per la gioia del pubblico. Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Samet inviterà Tahsin a casa sua per una cena. Un evento che sarà funestato dall’arrivo di Esat, che accuserà Nuh di averlo abbandonato. Durante lo scontro, l’uomo implorerà il ragazzo di raccontare tutta la verità sulla sua identità. Sarà in questo frangente che Sumru verrà colpita alla testa, tanto da finire in ospedale in gravi condizioni. Nuh e Melek si recheranno a trovare la madre per chiederle di rendere pubblica la verità ma lei non apparirà del loro stesso avviso. Cihan, invece, informerà suo padre di aver intenzione di divorziare da Sevilay.