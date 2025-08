La notte nel cuore sospesa su Canale 5: ecco perché e quando

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La serie tv ha registrato ottimi ascolti anche nella puntata andata in onda ieri 3 agosto sui teleschermi di Canale 5. Nel corso delle ultime ore, però, Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione per quanto concerne la settima dal 4 al 10 agosto. Secondo quanto si apprende dalle guide tv, La notte nel cuore non andrà in onda il prossimo 10 agosto per permettere la messa in onda di un film turco in prima visione tv. I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di sospendere la serie tv turca per permettere ai suoi fan di trascorrere le vacanze estive senza perdere nemmeno una vicenda dei loro beniamini.

La notte nel cuore anticipazioni puntata 17 agosto

La serie tv non andrà in onda domenica 10 agosto sui teleschermi di Canale 5. La notte nel cuore tornerà regolarmente in onda il prossimo 17 agosto con un’imperdibile puntata ricca di colpi di scena. Le anticipazioni raccontano che Sevilay deciderà di chiedere il divorzio da Cihan. La decisione scatenerà le ire funeste di Hikmet, la quale farà delle pesanti minacce nei confronti di Nuh. Ma Sevilay non apparirà per nulla intimorita dal comportamento della madre, tanto da apparire decisa ad andare avanti con la sua decisione. Nel frattempo, Tahsin informerà Melek e Nuh di aver in mente un piano per vendicarsi della famiglia Sansalan. L’imprenditore si recherà a casa di Samet, al quale dirà di essere certo che sta mentendo sulle sue condizioni di salute.