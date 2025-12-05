La notte nel cuore raddoppia su Canale 5: la bella novità per i fans della serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv che stanno collezionando più ascolti in questo momento in Italia. Le vicende di Nuh e Melek sono seguite da 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. In queste ultime ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fans della nota dizi turca. Secondo quanto trapelato in rete, La notte nel cuore raddoppierà la propria messa in onda in televisione. Le storie ambientate in Cappadocia non andranno più in onda di domenica sera ma bensì di martedì e mercoledì sera. I due nuovi appuntamenti della serie tv saranno trasmessi il 9 e 10 dicembre a partire dalle ore 21:50 sui teleschermi di Canale 5.

La notte nel cuore chiude i battenti a fine dicembre

La serie tv raddoppierà la propria messa in onda per il mese di dicembre. Ma questa non sarà l’unica novità che vedrà protagonista La notte nel cuore. Secondo quanto riportato in rete, la serie tv chiuderà i battenti a fine 2025. Le vicende di Nuh e Melek dovrebbero concludersi a fine dicembre salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Una decisione che non è piaciuta per niente ai fans che ormai si erano affezionati alle storie ambientate in Cappadocia. Nel frattempo, la serie tv tornerà il prossimo 9 novembre con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena. Le anticipazioni raccontano che Nuh diventerà il marito di Sevilay prima di entrare in sala operatoria per rimuovere una massa tumorale al cervello. Tahsin, invece, comprerà l’hotel dei Sansalan.