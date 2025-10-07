La notte nel cuore quando va in onda l’ultima puntata su Canale 5? C’è la data

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è stata la serie tv rivelazione della stagione estiva di Mediaset. Le vicende di Nuh e Melek stanno collezionando ascolti così importanti che i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di premiarle con un doppio appuntamento in prima serata. Ogni puntate registra in media oltre 2 milioni di telespettatori, confermandosi un nuovo grande successo made in Turchia. In queste ore c’è grande curiosità tra i fan di conoscere quando andrà in onda l’ultima puntata de La notte nel cuore sui teleschermi di Canale 5. Secondo quanto trapelato dal portale Blasting News, il finale di stagione delle vicende con Nuh e Melek dovrebbe andare in onda a gennaio/febbraio 2026 salvo cambiamenti di programmazione dell’ultimo minuto.

La notte nel cuore anticipazioni del 9 ottobre

Nel frattempo, La notte nel cuore tornerà in onda il prossimo 9 ottobre con una nuova puntata in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che Esat metterà Sumru di fronte a un ultimatum: scegliere tra i gemelli oppure lui e Harika. La donna sconvolta farà ritorno a casa, ma il giorno seguente esiterà ad andare in ospedale. Nel frattempo, Nuh sarà sempre più deciso a chiedere la mano di Sevilay. Melek a questo punto cercherà di infondergli coraggio, dandogli consigli su fiducia e gelosia. Melek, invece, accompagnerà Sumru in ospedale, dove affronterà duramente Esat e Harika. La donna si imbatterà poi in Cihan e i due faranno finalmente la pace. Infine Nuh chiederà a Sevilay di diventare sua moglie.