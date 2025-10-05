La notte nel cuore anticipazioni puntata 9 ottobre: Cihan e Melek fanno pace

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 9 ottobre in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivel.ano che Esat metterà Sumru di fronte a una scelta. Il giovane chiederà alla donna di scegliere tra lui ed i gemelli. Parole che turberanno profondamente Sumru, che il giorno seguente si recherà in ospedale dove scoprirà che Samet è ancora in condizioni critiche. Esat e Hikmet a questo punto stringeranno un’alleanza, temendo che Cihan possa prendere il posto del padre. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Nuh si preparerà a fare la proposta a Sevilay. Melek a questo punto darà qualche suggerimento al fratello in tema di gelosia e di sicurezza in sé stesso.

La notte nel cuore anticipazioni 9 ottobre: Melek e Cihan riescono a fare pace

Nella nuova puntata de La notte nel cuore in onda il 9 ottobre su Canale 5, i medici scopriranno che Bunyamin è un donatore compatibile per il trapianto di midollo osseo: i familiari si apprestano a chiamare l’uomo ma il suo numero risulterà essere ancora irraggiungibile. Il pubblico scoprirà che l’uomo si è recato a trovare il vecchio custode degli Sansalan che lavorava con sua madre, il quale gli rivelerà che la donna fu illusa da Samet tanto che rimase incinta di lui. Nel frattempo, Melek porterà Sumru in ospedale dove avrà una lite con Esat e Harika. La donna incontrerà poi Cihan con il quale riuscirà a riappacificarsi. Infine Turkan sfogherà la sua invidia con Esma mentre Bunyamin verrà fermato dalla polizia nel tragitto verso casa.