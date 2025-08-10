La notte nel cuore oggi non va in onda: ecco quando torna in tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Le vicende di Nuh e Melek hanno riscosso un grande successo in queste settimane di messa in onda su Canale 5. Nonostante questo, però, Mediaset ha deciso di sospendere la dizi turca per due settimane. La notte nel cuore andrà in vacanza per permettere al suo pubblico di trascorrere la settimana di Ferragosto senza perdere nemmeno un appuntamento. Per questo motivo, le vicende di Nuh e Melek non andranno in onda stasera 10 e domenica 17 agosto. Al suo posto, i piani alti di Viale Mazzini ha deciso di trasmettere alcuni film turchi in prima visione tv. Un duro colpo per gli appassionati della serie tv made in Turchia.

La notte nel cuore torna il prossimo 24 agosto su Canale 5

Le vicende di Nuh e Melek torneranno il prossimo 24 agosto sui teleschermi di Canale 5. Ma cosa succederà nella nuova puntata de La notte nel cuore? Le anticipazioni della serie tv raccontano che Sevilay sceglierà di divorziare da Cihan, non riuscendo più a fingere di avere una storia d’amore con lui. La decisione non sarà presa molto bene da Hikmet che arriverà a fare delle pesanti minacce nei confronti di Nuh che però non intimidiranno Sevilay, che apparirà convinta della sua decisione. Nel frattempo, Tahsin informerà Nuh e Melek di voler mettere in azione il suo piano contro la famiglia Sansalan. L’imprenditore si recherà a casa di Samet, al quale dirà di conoscere che sta mentendo sulle sue condizioni di salute.