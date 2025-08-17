La notte nel cuore non va in onda stasera: quando torna la serie tv su Canale 5?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni domenica le vicende di Nuh e Melek hanno registrato due milioni di telespettatori per uno share superiore al 18%. Nonostante il grande successo, Mediaset ha preferito non mandare in onda la serie tv anche nel periodo di Ferragosto. Infatti, La notte nel cuore non andrà in onda stasera 17 agosto com’era successo per lo scorso 10 agosto. Al suo posto, i piani alti di Cologno Monzese hanno decido trasmettere un film turco in prima visione televisione. Il ritorno della famiglia Sansalan è previsto per il prossimo 24 agosto con una nuova puntata imperdibile.

La notte nel cuore torna il 24 agosto su Canale 5

Ma cosa succederà nella nuova puntata de La notte nel cuore in programma domenica 24 agosto in prima visione tv? Le anticipazioni della serie tv raccontano che Sevilay prenderà un’importante decisione che scuoterà gli equilibri all’interno della tenuta Sansalan. In particolare, la donna annuncerà di aver intenzione di divorziare da Cihan dopo averlo sposato solo per fare un favore a sua madre e Samet. Neanche a dirlo, la decisione scatenerà la reazione fuori controllo di Hikmet. Quest’ultima farà delle minacce nei confronti di Sevilay, che però saranno rispedite al mittente. La giovane apparirà molto certa di dividere la propria strada da Cihan dopo aver capito di amare Nuh.