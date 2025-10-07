La notte nel cuore, come finisce la serie tv di Canale 5: tutto sull’incredibile finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv turche più apprezzate in questo momento in Italia. Le vicende ambientate in Cappadocia sono viste da una media di 2 milioni di telespettatori a puntata. Un nuovo successo targato Mediaset che continuerà la sua messa in onda ancora per altri mesi. Nonostante questo, in rete è già noto come si concluderà La notte nel cuore. Le anticipazioni riguardanti l’ultima puntata in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Nuh si sottoporrà ad una delicata operazione a causa di grave problema di salute. L’uomo riuscirà a sopravvivere anche se all’inizio si era ipotizzato ad un finale tragico. Ma le novità non saranno finite qua perché Sumru inizierà una nuova vita al fianco di Tahsin. I due si sposeranno in una cerimonia dove saranno presenti Nuh e Melek.

La notte nel cuore anticipazioni: Melek e Cihan genitori

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti il finale di stagione in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che per Melek ci saranno finalmente delle bellissime notizie. La donna riuscirà a ritrovare la tranquillità accanto a Cihan dopo aver superato diversi ostacoli che avevano minato il loro rapporto. Proprio il figlio di Samet rimarrà ferito nel corso di una rapina in un centro commerciale. Fortunatamente il ragazzo riporterà solo lievi ferite che non avranno conseguenze sul prosieguo della sua storia d’amore con Melek. La coppia infatti diventerà genitore di una bambina. Un finale felice per tutte le coppie della serie tv che sta conquistando sempre più pubblico in Italia.