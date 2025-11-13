La notte nel cuore cancellata su Canale 5: il cambio di programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. In onda ogni martedì e domenica, la dizi turca colleziona in media 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. In queste ultime ore, le vicende di Nuh e Melek sono finite al centro di un importante cambio di programmazione. Secondo quanto trapelato da Blasting News, La notte nel cuore non andrà più in onda di martedì e domenica sera per permettere la messa in onda del Grande Fratello e della nuova edizione di Chi vuol essere milionario su Canale 5. La serie tv sarà trasmessa di giovedì, andando così a sfidare Un professore, la nota fiction che tornerà con una nuova stagione sui teleschermi di Rai 1.

La notte nel cuore in onda solo di giovedì sera da dicembre

Le vicende di Nuh e Melek andranno in onda solo di giovedì sera a partire dal mese di dicembre. La notte nel cuore perderà così il doppio appuntamento che aveva tenuto compagnia a milioni di italiani sui teleschermi di Canale 5. Nel frattempo, la dizi turca tornerà domenica 16 novembre con un nuovo appuntamento. Le anticipazioni raccontano che Cihan incontrerà Hikmet dopo aver scoperto che è diventata la tutrice legale di suo padre Samet. L’uomo chiederà alla donna di rinunciare alla tutela dell’uomo. La richiesta sarà accettata da Hikmet a patto che Cihan le consegni 5 milioni di dollari ed un edificio.