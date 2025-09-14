La notte nel cuore cambia programmazione: Mediaset ha preso una decisione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore sta appassionando sempre più pubblico sui teleschermi di Canale 5. Ogni puntata è vista da oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo bene a contrastare la concorrenza delle altre reti. Nonostante il successo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che prenderà il via dalla settimana del 15 settembre. In particolare, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di non trasmettere più il doppio appuntamento de La notte nel cuore com’era successo in queste prime settimane di settembre. Per questo motivo, la dizi turca non andrà in onda martedì 16 ma tornerà domenica 21 settembre con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena per la gioia dei fans.

La notte nel cuore anticipazioni puntata di domenica 21 settembre

Le vicende di Nuh e Melek torneranno il 21 settembre con un nuovo appuntamento. Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Sevilay raggiungerà la villa di Tahsin dove avrà modo di parlare con Melek. Le due donne stringeranno un rapporto sincero. Successivamente Sevilay si recherà da un avvocato e poi raggiungerà la casa di montagna di Tahsin insieme a Nuh. Nel contempo, Esat e Samet arriveranno a villa di Tahsin con un gruppo di uomini armati, decisi a riprendersi Sevilay ma non trovandola prenderanno Melek. Il rapimento arriverà alle orecchie di Nihayet che riuscirà a liberare la ragazza grazie all’aiuto di un complice.