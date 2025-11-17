La notte nel cuore cambia giorno su Canale 5: in arrivo un cambio di programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv che stanno appassionando milioni di telespettatori in Italia. In onda ogni martedì e domenica su Canale 5, le vicende ambientate in Cappadocia hanno dimostrato di saper contrastare benissimo la concorrenza delle altre reti come la Rai. In occasione del periodo natalizio, però, la serie tv subirà un importante cambio di programmazione. Secondo quando trapelato da Blasting News, La notte nel cuore non andrà più in onda di domenica sera per lasciare il posto alle nuove puntate di Chi vuol essere milionario, lo storico game show condotto da Gerry Scotti. La serie tv traslocherà al giovedì sera per provare a contrastare la nuova stagione di Un professore, la fiction di Rai 1 con l’attore Alessandro Gassmann.

La notte nel cuore cambia giorno di messa in onda dal mese di dicembre

La serie tv ambientata in Cappadocia non andrà più in onda di domenica ma bensì di giovedì sera per permettere la messa in onda di Chi vuol essere milionario. Nel frattempo, La notte nel cuore tornerà in onda il prossimo 18 novembre con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Le anticipazioni raccontano che la famiglia Sansalan sarà sconvolta da un grave lutto. Cihan e Tahsin saranno raggiunti dalla notizia della morte improvvisa di Samet. Il ragazzo raggiungerà Ankara per recuperare il corpo del defunto padre mentre Bunyamin organizzerà la cerimonia funebre. Nel frattempo, Sevilay si recherà a Istanbul dove troverà lavoro nell’azienda di Andac. La donna nasconderà al suo datore di lavoro di essere sua sorella.