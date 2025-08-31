La notte nel cuore anticipazioni stasera 31 agosto: il segreto di Tahsin viene a galla

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nella puntata de La notte nel cuore in programma stasera 31 agosto in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Melek deciderà di abortire ma poi non ne troverà il coraggio. Sumru dirà alla figlia che ha preso la decisione giusta. Cihan, intanto, scoprirà che Seyfi sta facendo il doppio gioco e per questo l’attirerà in un posto isolato per costringerla a confessare tutta la verità. Tahsin salverà la donna per poi rivelare a Samet e Cihan di essere il figliastro di Muzaffer Sansalan. Il pubblico de La notte nel cuore scoprirà che il nonno di Cihan aveva messo incinta una serva che poi aveva cacciato. Tahsin era così cresciuto nutrendo una profonda rabbia nei confronti dei Sansalan. Durante l’incontro, l’uomo ammetterà senza parole di aver ricevuto il sostegno di Nuh e Melek.

La notte nel cuore anticipazioni stasera 31 agosto: Melek giura di vendicare Nuh

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la nuova puntata in onda stasera 31 agosto su Canale 5 rivelano che Bunyamin scoprirà che Sumru lavora in un negozio di tappeti del signor Gurkan, tanto da riferirlo a Samet. Quest’ultimo ordinerà all’uomo di licenziare la sua ex moglie ma lui si rifiuterà. Samet inviterà Nihayet a far ritorno a casa dopo averla cacciata ingiustamente dalla villa. Hikmet non apparirà d’accordo e si scontrerà con suo fratello. Quest’ultimo, intanto, scoprirà che Harika non è sua figlia biologica. Melek, invece, scoprirà che Cihan ha fatto picchiare Nuh. La donna furiosa si recherà a villa Sansalan per vendicare il fratello.