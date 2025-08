La notte nel cuore anticipazioni: qual è il segreto di Tahsin? Eccolo svelato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Le vicende di Nuh e Melek saranno le protagoniste anche della nuova stagione televisiva di Mediaset, in partenza da settembre su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma prossimamente in televisione annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Tahsin come riportato da Blasting News. In particolare, l’uomo metterà in azione un piano con l’aiuto di Nuh per vendicarsi della famiglia Sansalan. Durante una cena, l’imprenditore racconterà al giovane che sua madre era stata violentata dal padre di Hikmet e Samet e per questo motivo sono fratellastri. Tahsin continuerà a fare delle rivelazioni sconcertanti, piangendo a dirotto. L’uomo racconterà che Hikmet e Samet non l’hanno mai considerato come suo fratellastro. Melek, invece, finirà in carcere dopo aver fatto fuoco contro Cihan.

La notte nel cuore sospesa per domenica 10 agosto

Nel frattempo, La Notte nel cuore subirà un cambio di programmazione che sta già destando parecchio malumore tra i fan. La serie tv con Nuh e Melek non andrà in onda la prossima domenica 10 agosto per permettere ai suoi fan di poter passare il weekend di Ferragosto in totale tranquillità. Per questo motivo, al suo posto Mediaset ha deciso di mandare un film turco inedito per l’Italia. Neanche a dirlo, l’ennesimo cambio di programmazione ha scatenato polemiche tra i fan. In rete si leggono commenti del tipo: “Adesso basta”, “Siamo stufi” ed anche “non c’è più gusto di vedere la serie tv se la sospendete in continuazione.”