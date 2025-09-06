La notte nel cuore anticipazioni puntata 9 settembre: Cihan fa scarcerare Melek, ecco perchè

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore andrà in onda martedì 9 settembre con una nuova puntata che sarà ricca di colpi di scena sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Sumru riuscirà ad incontrare la figlia in carcere grazie all’aiuto di Tahsin. Madre e figlia avranno un confronto dove si faranno forza a vicenda. Anche Nuh si recherà in carcere da Melek. Sarà qui che il ragazzo scoprirà che sua sorella aspetta un bambino. Il giovane accetterà la decisione della sorella di tenere il bebè nonostante un’iniziale incertezza. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Bunyamin apprenderà che Melek è incinta dopo aver ascoltato una conversazione in ospedale. L’uomo correrà ad informare Cihan della novità.

La notte nel cuore anticipazioni: Cihan scopre che Melek è incinta

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa martedì 2 settembre su Canale 5 rivelano che Cihan dimostrerà di amare ancora Melek, tanto da recarsi spesso nei pressi del carcere per cercare una vicinanza con lei. Il ragazzo deciderà quindi di ritirare la denuncia contro la giovane alla scoperta che attende un figlio da lui. Cihan riuscirà a far scagionare la sorella di Nuh che verrà liberata. Una decisione che scatenerà la rabbia di Samet. Intanto Tahsin organizzerà un incontro segreto tra Nuh e Sevilay. Sarà qui che il giovane chiederà alla ragazza di rimanere con lui ma lei lo informerà che è meglio che torna a villa Sansalan e finga di sottostare agli ordini della famiglia.

