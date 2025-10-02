La notte nel cuore anticipazioni puntata 5 ottobre: Nuh chiede la mano di Sevilay?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore continuerà a tenere alta l’attenzione dei fans anche nel corso della nuova puntata in programma domenica 5 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv raccontano che Samet tornerà a casa in attesa di sapere i risultati del test di compatibilità a cui si saranno sottoposti i famigliari e personale di servizio della tenuta Sansalan. Cihan e Sevilay, invece, affronteranno l’udienza in tribunale per dichiarare la fine del loro matrimonio. Nuh penserà di comprare una anello per chiedere la ragazza in moglie. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Melek consiglierà al fratello di regalare a Sevilay un anello antico appartenuto alla loro nonna. Tahsin, invece, acquisterà una clinica di fisioterapia per Melek mentre Cihan rivelerà a Sumru di voler tornare a Berlino.

La notte nel cuore anticipazioni 5 ottobre: Nihayet rivela che Bunyamin è il figlio di Samet

Nella nuova puntata de La notte nel cuore in programma domenica 5 ottobre su Canale 5, Esam e Esat si incontreranno nella camera di lui. La ragazza gli regalerà la metà di un ciondolo a forma di cuore come ciondolo del loro amore. Ma Esat una volta uscito dalla stanza getterà il monile nel cestino. Intanto a Villa Sansalan ci sarà una festa per il compleanno di Samet e Nihayet inviterà Tahsin, Sumru, Melek e Sevilay. La donna racconterà a tutti che Bunyamin è figlio di Samet. Il tuttofare rimarrà sconvolto e rinfaccerà a suo padre di averlo maltrattato e condannato ad una difficile esistenza. Samet colpito da tutto quello che sta accadendo accuserà un malore.